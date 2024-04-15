以色列黎巴嫩約旦伊拉克一度封領空

多國航班停飛改道

多間航空公司因應中東局勢，上周六宣布航班更改安排。美國聯合航空是去年10月以巴開戰以來，唯一一間恢復往返美國和以色列航線的美國航空公司。聯合航空現時宣布，暫時取消由美國新澤西州紐瓦克往返以色列特拉維夫、紐瓦克往返阿聯酋杜拜、美國華盛頓往返約旦安曼的航班。公司正密切留意形勢，會根據乘客和機組人員安全決定未來航班安排，未知受影響航班何時恢復。另外，多個飛往特拉維夫和安曼的航班需改道。阿聯酋航空取消周日往返杜拜至安曼的航班，法國航空的以色列航班亦停飛，英國航空取消當日兩個飛往特拉維夫的航班，漢莎航空暫停以色列航線。