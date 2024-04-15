以色列黎巴嫩約旦伊拉克一度封領空
【本報綜合報道】受伊朗針對以色列的大規模導彈和無人機襲擊影響，以色列、黎巴嫩、伊拉克、約旦封鎖領空，導致大量長線航班需改道沙特阿拉伯，避免飛越上述空域，4國已於昨日先後重開領空。
多國航班停飛改道
多間航空公司因應中東局勢，上周六宣布航班更改安排。美國聯合航空是去年10月以巴開戰以來，唯一一間恢復往返美國和以色列航線的美國航空公司。聯合航空現時宣布，暫時取消由美國新澤西州紐瓦克往返以色列特拉維夫、紐瓦克往返阿聯酋杜拜、美國華盛頓往返約旦安曼的航班。公司正密切留意形勢，會根據乘客和機組人員安全決定未來航班安排，未知受影響航班何時恢復。另外，多個飛往特拉維夫和安曼的航班需改道。阿聯酋航空取消周日往返杜拜至安曼的航班，法國航空的以色列航班亦停飛，英國航空取消當日兩個飛往特拉維夫的航班，漢莎航空暫停以色列航線。
華使館籲公民小心
中國外交部領事司和中國駐伊朗大使館提醒在伊朗的中國公民，需密切注意當地安全情勢。若遇緊急情況，需及時報警並尋求協助。
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