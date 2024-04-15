伊朗逾300武器出動 以受襲傳取消反攻

拜登與內塔尼亞胡通話勸阻報復 伊朗駐敍利亞大使館早前受到轟炸，多名革命衞隊高級軍官死亡，伊朗指控以色列是幕後黑手並聲言報復。時隔近兩周後，伊朗於上周六深夜至翌日凌晨首次直接攻擊以色列，在歷時約4.5小時的空襲中使用超過300件武器，美國等多國助以色列攔截大部分來襲武器。美國總統拜登事後與以色列總理內塔尼亞胡通電話，勸阻對方向伊朗還擊。伊朗則警告如以色列對伊朗領土採取任何行動，將雙倍奉還。

伊朗於當地上周六深夜11時左右（香港時間周日凌晨4時）發動大規模空襲，使用自殺式無人機、彈道導彈和巡航導彈。美媒引述以色列官員透露，伊朗發射185架無人機、36枚巡航導彈和110枚彈導導彈，合共331件武器，大部分從伊朗發射，小部分來自伊拉克和也門。

以色列國防軍發言人哈加里則指，伊朗發射170架無人機、30枚巡航導彈和120枚彈道導彈，合共320件武器。以色列成功擊落25枚巡航導彈，並和盟國聯手擊落無人機，全數未進入領空。惟部分伊朗彈道導彈成功繞過防空系統，擊中以色列南部的內瓦提姆空軍基地，導致設施輕微損壞，但基地仍照常運行。另有小量無人機和導彈從伊拉克和也門發射，均未進入以色列領空。

至少7導彈擊中南部基地 伊朗國家通訊社報道，本月1日空襲伊朗駐敍大使館的F35戰機，正是從內瓦提姆空軍基地起飛。美國軍事專家里特（Scott Ritter）分析，至少7枚高超音速導彈繞過以色列防空系統命中基地。伊朗發射的導彈型號尚未公開，網傳包括凱巴爾-謝坎（Kheibar Shekan）固體燃料中程彈道導彈，它擊中目標前具備高機動性，另一款可能會被使用的是法塔赫高超音速導彈。

有美國高級官員初步評估認為，以色列損失相對有限。以色列紅大衞盾會急救中心透露已接診31名民眾，他們在前往避難所途中受輕傷，以及在空襲中恐慌發作。中心早前稱已把一名7歲女童送往醫院，她被導彈碎片擊中頭部嚴重受傷。以色列國防軍總參謀長哈列維評估局勢及檢討以軍的防禦行動，並討論未來的行動計劃。

伊朗革命衞隊批評，國際組織特別是聯合國安理會，沒有譴責以色列襲擊伊朗外交機構，因此對以色列採取「真實承諾行動」（Operation True Promise），利用戰略情報能力、導彈和無人機，襲擊了以色列領土的重要軍事目標，成功擊中並摧毀它們。革命衞隊警告美國，任何支持或參與損害伊朗利益的行動都會遭到果斷回應。伊朗外長阿卜杜拉希揚透露，打擊以色列前72小時已提早通知鄰國。

伊朗稱行使固有自衞權 伊朗外交部發表聲明，指針對以色列軍事基地的一系列軍事打擊，是行使《聯合國憲章》第51條承認的固有自衞權。

伊朗指至少10個國家協助以色列攔截導彈和無人機，網傳除了美國、英國，法國、約旦和沙特阿拉伯亦有出手。有導彈落入約旦首都安曼，有建築物起火，街上亦有疑似導彈殘骸。

美國國防部長奧斯汀則與以色列國防部長加蘭特通電話，加蘭特向奧斯汀通報了以色列的防禦行動，並感謝奧斯汀站在以色列一邊，強調以色列國防機構已做好最大程度的準備，應對進一步的襲擊企圖。內塔尼亞胡與拜登通電話，拜登強烈譴責伊朗，並指美軍艦機根據指示在過去一周前往中東支援以色列，美軍助以色列擊落了幾乎所有來襲的無人機和導彈。拜登重申對以色列的安全承諾堅如磐石，他直言：「你（內塔尼亞胡）贏了。接受勝利。」

惟美媒透露，拜登私下向內塔尼亞胡表明擔憂以方正試圖把美國拖入更廣泛的衝突，將反對任何反擊伊朗行動。以色列戰時內閣多名成員支持反擊伊朗，但由於伊朗空襲沒有造成嚴重損害，加上拜登與內塔尼亞胡的通話，因此以色列據報取消反擊。以色列戰時內閣部長甘茨指出，以色列需強化戰略聯盟及加強地區合作，要伊朗付出代價。拜登昨日與七國集團（G7）領袖緊急開會協調針對伊朗的聯合外交回應，美方將接觸中東國家，並與以色列領導層保持接觸。本報綜合報道

導彈從伊朗境內發射。 以色列防空系統擊中目標。 伊朗攻擊以色列區域圖 伊朗導彈擊中以色列南部目標。 以色列戰時內閣召開會議。 有導彈殘骸墜落巴格達。 以色列空軍F15戰機準備起飛。