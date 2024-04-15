犬隻撲出 鄰居跌傷脊椎 飼主遭索賠逾24萬元

【本報綜合報道】台灣一名吳姓男子在住處附近自家農園養狗，不料一隻黑狗於2020年5月某日下午突然從農園柵欄衝出，並撲向途經的徐姓男鄰居。徐男受驚摔倒在地，頭部及頸椎有外傷、第二至第二節脊椎也有損傷。事後徐男提告求償醫療、不能工作之損失、精神慰撫金等，共計逾100萬元新台幣（約24.2萬港元）。

辯稱為野狗 未繫鐵項圈

吳男辯稱，涉事黑狗並非他所飼養，是無人飼養的野狗，他的農田並無圍籬，常有野狗進出，當時是因他家中母狗正值發情期，黑狗才會跑向吳男住處。而且，他飼養的狗都有用項圈鐵鏈限制活動範圍，而黑狗並未繫上項圈鐵鏈，且體形較為壯胖，而他所飼養的體形都較為瘦壯，顯然他的狗與傷人黑狗並非同一隻。法院審理，吳男刑事部分，一審被判犯過失傷害罪，處拘役50日，可易科罰金。吳男不服，提起上訴遭到駁回，全案定讞。