豬場化糞池氣體中毒7死

【本報綜合報道】四川彭州市一個養豬場上周六發生化糞池氣體中毒事故，造成7人死亡。目前警方等部門介入調查，釐清事故原因。

彭州市應急管理局於事發當日通報稱，事發後，應急、消防、衞健、農業農村等相關部門赴現場開展救援，7人已全部搜救出池。其中4人經現場搶救無效死亡，3人送往醫院救治無效死亡。