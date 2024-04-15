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豬場化糞池氣體中毒7死

豬場化糞池會釋出毒氣。（Getty Images圖片） 豬場化糞池會釋出毒氣。（Getty Images圖片）
豬場化糞池會釋出毒氣。（Getty Images圖片）
【本報綜合報道】四川彭州市一個養豬場上周六發生化糞池氣體中毒事故，造成7人死亡。目前警方等部門介入調查，釐清事故原因。
彭州市應急管理局於事發當日通報稱，事發後，應急、消防、衞健、農業農村等相關部門赴現場開展救援，7人已全部搜救出池。其中4人經現場搶救無效死亡，3人送往醫院救治無效死亡。
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