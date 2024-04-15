台入伍2日翻牆逃兵 自行返軍營將受嚴懲

台灣恢復一年制義務兵役後出現首名逃兵，陸軍步兵第203旅一名新兵上周四翻牆逃離軍營，昨日上午自行回營。陸軍第8軍團指揮部表示，完成行政調查後將把逃兵移送憲兵隊依法究辦，強調將依「刑懲並行」原則予以嚴懲。

第203旅第2營於上周二接收一批新兵，他們上周四晚上6時半獲安排在軍營中山室聽取招募宣導，兩小時後再分流至各招募員處，繼續聽取招募宣導。豈料晚上9時宣布集合時，發現一名劉姓二等兵突然消失，搜遍營區及聯絡失蹤士兵的父親後仍無發現。

疑有預謀 登接應車離開 劉男入營時曾接受心理評估，列為重點關照對象，原定上周五約談召見，但竟在前一天擅自離營。閉路電視片段顯示，劉男翻牆出營後隨即登上接應車輛離開，他或早有預謀逃走。劉男所屬的第2營所在位置，周圍正在施工，對外只剩鐵欄擋着，因此讓他有機可乘。

劉男離營3天後，於昨早7時許自行返營。第8軍團指出，針對劉男不假離營案，單位依規定於上周五發出離營通報。第8軍團強調，恪遵軍紀是軍人的職責本務，義務役役男入伍當日即實施軍法紀教育，灌輸其守法重紀觀念；會持恒落實官兵教育工作，確維紀律。

過往逃兵案例以逾假未歸最常見，即放假後沒有於指定時間內回營報到，但通常在數小時內尋獲。其他例子包括趁轉送治療期間脫離部隊控制，但從營區逃跑的個案十分罕見。據台灣《陸海空軍刑法》規定，若無故離去或不就職役6日以上，可處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元新台幣（約7.7萬港元）以下罰金。即使在6天內回營，涉事人須接受行政調查，確認有逃兵意圖後可依法懲處。本報綜合報道