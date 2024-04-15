全民國家安全教育日節目 伯利茲人被指反華活動金主

【本報綜合報道】國家安全部官方微信公眾號周日推出「4‧15」全民國家安全教育日重磅專題《創新引領‧國安礪劍》上集，總結過去國家安全機關破獲10宗重大間諜案件。其中，北美洲國家伯利茲人李亨利被指曾與香港2014年「佔中事件」及2019年「反修例風波」有關，是反華活動幕後金主。

李亨利資助佔中反修例 節目指，李亨利上世紀80年代曾因引誘婦女賣淫及詐騙，被公安機關處理，之後開始支持各種反華活動。在香港發生反修例風波期間，國家安全機關發現大量資金通過非法途徑流入香港，用於支持「反中亂港」活動，最終發現與李亨利有關。他在境外與反華頭目人物楊××結識，在其資助下，楊××多次將黃之鋒、周永康、羅冠聰及張崑陽等引薦到海外，配合西方反華政客，對付中國政府及香港執法部門。李亨利2021年因資助危害國家安全犯罪活動罪，被判囚11年。

梁成運首於鏡頭前懺悔 美籍香港人梁成運涉替美國從事間諜活動，去年被判囚終身。他首度在鏡頭前以普通話懺悔，「我很後悔，我想告訴所有的華人，中國人，他們（美方）的甜言蜜語是假的」。國安部表示，美間諜機構幫梁男虛構豐富履歷，並指揮他透過捐款等方式在多個華僑社團任職，包裝成中國僑領及「愛國慈善家」，為美方刺探情報，更獲美方情報機關授予「功勳獎牌」。

此外，國家安全機關日前破獲一宗境外×有色金屬公司非法搜集竊取稀土領域國家秘密案，對涉案人員依法採取強制措施。