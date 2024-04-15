華為新電腦用英特爾AI晶片 美議員質疑華府禁令虛設
【本報綜合報道】中國電訊設備製造商華為日前推出了首款人工智能（AI）手提電腦MateBook X Pro，搭載英特爾（Intel）AI晶片酷睿Ultra 9處理器，引起關注。英媒上周六報道指，美國議員大為震驚，質疑華府對華為的禁令形同虛設。對此，美國商務部未有回應。
美國眾議院中美戰略競爭委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）上周五表示，不知美國商務部為何繼續允許向華為輸送美國技術。眾議院外交關係委員會主席麥考爾（Michael McCaul）亦表示，兩年前被當局告知對華為的許可將停止，但目前看來政策似乎沒有改變；強調必須暫停對華為的出口許可。
疑未受管制時供應
報道引述消息指，華為使用的英特爾晶片，是在先前獲批的許可證下輸出，未有受到拜登政府最新的AI晶片出口管制影響。華為在2019年因違反與伊朗相關的制裁規定，被美國列入出口管制名單，美國供應商向華為出貨前，必須先取得美國政府許可。美國前總統特朗普政府2020年向英特爾發放許可證，允許向華為供應用於手提電腦的中央處理器，相關許可將於今年稍後到期。早於2020年，華為發表的MateBook X同樣使用英特爾的處理器。
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240415-0415_00178_025/華為新電腦用英特爾AI晶片--美議員質疑華府禁令虛設
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：