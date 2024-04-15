華為新電腦用英特爾AI晶片 美議員質疑華府禁令虛設

美國眾議院中美戰略競爭委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）上周五表示，不知美國商務部為何繼續允許向華為輸送美國技術。眾議院外交關係委員會主席麥考爾（Michael McCaul）亦表示，兩年前被當局告知對華為的許可將停止，但目前看來政策似乎沒有改變；強調必須暫停對華為的出口許可。

疑未受管制時供應

報道引述消息指，華為使用的英特爾晶片，是在先前獲批的許可證下輸出，未有受到拜登政府最新的AI晶片出口管制影響。華為在2019年因違反與伊朗相關的制裁規定，被美國列入出口管制名單，美國供應商向華為出貨前，必須先取得美國政府許可。美國前總統特朗普政府2020年向英特爾發放許可證，允許向華為供應用於手提電腦的中央處理器，相關許可將於今年稍後到期。早於2020年，華為發表的MateBook X同樣使用英特爾的處理器。