德總理率商團抵重慶

任內第二次訪華 將赴京晤高官談合作 適逢中德兩國建立全方位戰略夥伴關係10周年，德國總理紹爾茨昨天早上抵達中國重慶市，正式開啟為期3天訪華行程，是其任內第二次踏足中國國土，料在上海市與德國企業高管舉行會談，亦會親赴北京市與中國高層官員會面。外界預期，紹爾茨此次聚焦德中經濟合作議題之餘，也會涉及地緣政治局勢。

紹爾茨昨天與負責環境、農業及交通事宜總共3名內閣部長一同乘坐空中巴士A350抵達重慶江北國際機場，同行還有由當地著名電子品牌西門子、汽車公司寶馬及平治等重量級企業相關負責人組成經濟代表團成員，獲中國駐德國大使吳墾及重慶市副市長張國智等人迎接。

當抵華後，紹爾茨首站參觀與德國企業博世（Bosch）有份合資組成博世氫動力系統（重慶）有限公司。資料顯示，該公司由2023年正式投入使用，集工程開發、研發測試、生產製造及銷售管理等於一身，已推出多款氫動力產品，全面覆蓋冷鏈物流、衞生及中重型長途運輸等商用汽車典型場景。

今赴上海與企業高層會談 根據德方公布行程及外國傳媒報道，紹爾茨今天轉抵上海，將與多名企業高層舉行會談，亦會前往當地一間大學發表演講。在最後一天，他會前往北京市，與中方多名高層官員會面，之後啟程返國。

這是紹爾茨第二次訪華，也是新冠疫情爆發後首位兩度赴華的七大工業國集團（G7）成員國領導人。他2022年11月首次訪問中國時，因應全球當時仍受新冠疫情困擾，故訪問時間僅維持一天。多名專家認為，德方代表團陣容非常豪華，釋出與華繼續保持合作意願。

美助卿同訪華3天 保持溝通 另一邊廂，美國負責亞太事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）同日亦抵達中國，同樣展開為期3天訪華行程。美國國務院指，康達將與同行官員與中方官員會面，作為持續努力保持兩國開放溝通渠道及妥善管理競爭一部分。本報綜合報道