新華保險前董事長李全失聯
【本報綜合報道】新華保險前董事長李全上周五傳出疑似失聯消息後，有內部人士稱他們也聯繫不上李全。
資料顯示，李全出生於1963年，1988年取得中國人民銀行研究生部貨幣銀行專業經濟學碩士學位；後進入中國農村信託投資公司銀行部任職業務經理；1991至1998年供職於正大國際財務有限公司，先後擔任資金部總經理、公司總經理助理等職；1998至2010年歷任博時基金管理有限公司督察長、副總經理、常務副總經理、黨委副書記。
2023年辭職
2019年6月，李全加入新華保險，並擔任該公司臨時負責人；同年8月起擔任新華保險首席執行官、總裁；2023年4月，國家金融監督管理總局官網顯示，李全新華保險董事長的任職資格獲核准。2023年8月，新華保險發布公告稱，公司董事會收到李全辭職函。同月，申萬宏源集團、申萬宏源證券黨委副書記、總經理楊玉成被任命為新華保險黨委書記，直至今年1月獲國家金融監督管理總局核准出任董事、董事長資格。
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