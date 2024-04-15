自製遊船翻側 31人落水12死

河北省秦皇島市盧龍縣劉家營鄉桃林口村上周六下午發生一宗船隻側翻導致人員落水事故，合共31人落水，當中12人死亡，10人住院治理後無生命危險，另外9人已平安返家。初步調查指，涉事船隻為村民自製遊船，船主及相關責任人員已被公安機關控制。

肇事船隻上周六下午在桃林水庫下游河道內，受大風天氣影響發生側翻，船上遊客全部墮河。有現場有目擊者表示，事發時他在岸邊釣魚，現場突然刮起大風，船上遊客恐慌，船隻失去平衡翻側。事後秦皇島市啟動突發事件II級應急響應，成立衞生救助、搶險救援、後勤保障、情況調查等7個工作組，第一時間調集應急、消防、水務、衞健、公安等部門趕赴現場開展搜救、醫療救治等工作，同時使用無人機對涉事流域進行全面搜救。當地第一時間將傷員送至醫院全力救治，展開「一人一策」制訂診療方案。

老人乘客居多

有消息指，遊客均來自河北旅遊團，老人居多。另有網民認為，此次情況嚴重，旅遊組織方、船隻營運方和監管部門將受嚴懲。當地有居民表示，涉事船隻類似木筏，他曾在小學二年級搭過，在水面上遊玩十幾分鐘收費幾十元人民幣，但規定只能搭載10人。另有遊客表示，事發位置附近水域有一處小壩，遊客從村中乘船到大壩上遊玩，再從壩上乘船返回岸上。盧龍縣文旅局值班人員則表示，相關部門領導已趕到現場協助搜救及處置工作，而涉事的桃林口不屬於A級景區，而事發地也不在桃林口水庫區，相關區域屬於水源地保護，已不讓遊客進入。