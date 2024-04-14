北約陷龍蛇混雜 反戰親俄派冒升

曹操都有知心友，關公也有對頭人。北約自1949年成立以來，把蘇聯以至它解體之後的俄羅斯視為死敵，雖然俄羅斯放棄共產主義及與西方資本主義鬥爭的意識形態，可是美國主導的北約仍然不斷擴張，招徠新盟友，以為可以壯大抗俄陣營，但其實是變成龍蛇混雜。

歐洲不少國家開始放棄過去對俄羅斯的敵視，最重要的例子是德國社民黨施羅德及基民盟默克爾兩位總理執政時期，都擴大了購買俄羅斯石油和天然氣，亦在俄國大量投資。直至2021年德國的「交通燈」聯合政府執政，才開始從意識形態上表現親美及反俄立場。而隨着德國經濟下滑，如今反戰親俄力量正在增強中。

斯洛伐克反對援烏 另外兩個與俄羅斯有千絲萬縷關係的，是北約成員國匈牙利和土耳其，兩國政府與俄羅斯普京政府極相近的是，它們都是透過民主選舉產生，但都是政治強人執政及倡導恢復史上大國的政治光輝，政策上都以本國利益優先，對北約有離心。例如2022年俄烏戰爭開始時，土耳其就曾促使俄烏雙方3月在伊斯坦布爾和談，直至時任英國首相約翰遜介入，才以失敗告終。至於匈牙利，無論在歐盟或北約都反對援烏，亦曾和土耳其一樣，一度阻止芬蘭及瑞典加入北約。兩國亦繼續與俄羅斯保持友好關係，最明顯表現是繼續入口俄羅斯的平價油氣資源，以打擊高通脹及提升經濟。北約和歐盟都拿這兩國沒辦法，美國拜登政府主辦的民主峰會亦沒有邀請它們參加。

在歐洲替普京政府打下另一支強心針的是，親俄的佩萊格里尼當選斯洛伐克總統，將於6月上台。佩萊格里尼是以總理菲喬的盟友受到擁護而勝選，他對俄烏戰爭的基本立場和菲喬一樣，反對再向烏克蘭提供武器，亦反對讓西方援烏武器過境到烏克蘭。他在競選期間已經表明，不會支持北約憲章第5條，即使有一個北約成員國被俄羅斯攻擊，他都會反對斯洛伐克參戰。

佩萊格里尼更公開聲言，歐盟成員國已分裂為死硬支持烏克蘭繼續抗俄，以及要求停火議和的兩派，而他支持斯洛伐克站在爭取和平的一方。看來，北約及歐盟已萌生更親俄反戰的力量。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻