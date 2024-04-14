法推巴黎聖母院紐約景觀郵票

法國上周五發行了兩款面值1.96歐元（約16港元）的新郵票。其中一款為巴黎聖母院珍寶主題郵票（右圖），印有聖母院的屋頂結構，以小型張形式印製，總印量55萬張。另一款郵票印有紐約市中心景觀（上圖），總印量35萬張，其首日封印有意大利探險家意大利探險家韋拉扎諾的頭像。