年輕人追求物超所值 窮鬼套餐興起

【本報綜合報道】「窮鬼套餐」近年席捲中國內地年輕族群，不少飲食品牌紛紛投入優惠套餐的戰場。內媒指出，窮鬼套餐重點不在於消費能力降低，而是年輕人比起過往更注重消費的必要性。

自助早餐盛惠3.3元 「窮鬼套餐」一詞最初源於內地美式連鎖快餐店推出的價格實惠的組合套餐，備受年輕人喜愛。隨後早餐、午餐和下午茶等飲食領域，陸續推出遠低於門市平均價格的優惠套餐。有內地快餐品牌更推出「3元人民幣（約3.3港元）自助早餐」，可以無限添吃粥品、胡辣湯、牛奶、果汁、豆漿等7種早餐。報道認為，窮鬼套餐未必代表年輕人沒有消費的本錢，而是不願意為了非必要的事物「埋單」，更重於滿足購物時物超所值的心情。

有管理顧問表示，從商業策略的角度來看，窮鬼套餐是通過低價獲取流量，其利潤取決於銷量，「低價策略只能是一種短期策略，目的是形成品牌黏性，拉動其他高利潤消費」。智庫研究員分析，當愈來愈多品牌推出類似的低價套餐，品牌需要在保持低價的同時，提升產品質量和服務水平，以贏得消費者忠誠度。