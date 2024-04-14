泰國曼谷迎潑水節 槍林彈雨氣氛熱烈

一連五日慶祝 淋灑祈求幸福 俗稱潑水節的泰國新年宋干節昨日到明日登場，上周五下午曼谷街頭已經有旅客大打水戰，為潑水節假期揭開序幕。泰國政府預估潑水節連假的國內外旅客可帶來243億泰銖（約53億港元）觀光收入。不少外國遊客均感到相當興奮，並且已經準備好水槍「大戰一番」。

泰國政府磨拳擦掌準備擴大慶祝今年宋干節，希望在節慶氣氛下，重振受到疫情影響的疲弱經濟表現。政府延長今年宋干節連假上周五到周二，並宣布4月1日到21日將在全國各地輪流舉行慶祝活動。

泰國人傳統上會在宋干節這幾天到佛寺奉獻金錢或物品給寺方或僧侶，僧侶們再以聖水灑向民眾，象徵祝福之意，民眾也會以水淋佛像，稱為浴佛。此外，泰國人也會把水輕灑在家族長輩手中，象徵尊敬並獲得長輩祝福。

旅客專程到訪體驗水戰 不過以水祈福的傳統，演變到近幾十年來滿街民眾在大街上大打水戰，瘋狂潑水也已經成為宋干節的知名景象，全球各地旅客齊聚泰國，就是要來享受這瘋狂的水戰。當地18歲女子差蘭因（Chavanin Kalayanamitra）表示，潑水節當天可與許久未見的中學老友重逢，對她來說意義重大。30歲的遊客弗洛勞（Flora）從法國遠赴而來參與活動，她表示，很喜歡這個節日，就像進入了一個完全不同的世界。本報綜合報道