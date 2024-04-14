前美駐玻國大使認當古巴特工 判囚15年

現年73歲的羅查承認1973年至去年被捕期間，充當古巴情報總局秘密特工，支持古巴及該國針對美國的秘密情報搜集任務。他1981年至2002年受僱於美國國務院，1994至1995年在白宮國家安全委員會任職，1995年至1997年擔任國務院駐古巴哈瓦那美國利益代表處副秘書，2000年至2002年出任美國駐玻利維亞大使。聯邦調查局臥底探員2022年及2023年偽裝古巴情報總局秘密代表接觸羅查，他自認為古巴工作時間跨度長達40年，更稱呼美國是「敵人」，古巴前領袖卡斯特羅是「司令」。

美國司法部國家安全司助理司法部長奧爾森（Matthew G. Olsen）表示，上周五的認罪和判決結束被告40多年來的背叛及欺騙行為，羅查在美國政府擔任許多受信任的職位，是對美國人民的背叛，他對美國的每一個誓言都是謊言。羅查需要根據認罪協議條款，協助評估他對美國造成的損害，放棄作為美國國務院僱員的所有福利，以及轉讓所有充當古巴特工時獲得的利益予美國。