美指華向俄增售機械工具助戰

【本報綜合報道】美國政府官員上周五透露，情報顯示中國增加向俄羅斯出售機械工具、微電子及其他技術，並指俄方把它們用來生產導彈、坦克、飛機及其他武器，投入在俄烏戰事使用。

美國評估俄羅斯去年有約90%微電子產品來自中國，去年第4季進口的大約9億美元（約70億港元）機械工具，亦有近70%來自中國。美國官員表示，中俄企業一直致力在俄羅斯境內聯合生產無人機，中國公司可能向俄羅斯提供製造火藥武器所需的纖維素。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫日前訪華，與中國外交部長王毅會晤。中方早前表示，不會向俄羅斯提供武器或軍事援助。日前訪問中國的美國財政部長耶倫表示，繼續關注中國公司在俄羅斯軍事採購扮演的角色，警告如果中國的銀行和公司及中方領導人協助俄軍入侵烏克蘭，美國準備實施制裁。

華稱沒供武器 中國駐美國大使館發言人劉鵬宇表示，中國沒有向任何一方提供武器，又說中國不是烏克蘭危機的製造者，亦不是相關方，敦促美方不要詆毀中俄正常關係，亦不要把中俄之間的正常關係當作代罪羔羊，強調兩國的正常貿易不應受到干擾或限制。