烏索防空系統 歐洲反應一般

烏克蘭總統澤連斯基上周四在立陶宛首都維爾紐斯出席三海峰會，表示烏克蘭面對俄羅斯空襲已經淪為「例行公事」，指出「每天都有導彈打擊，我們每天都聽到烏克蘭將接收新防空系統」，但現實是很多西方國家未能夠履行承諾。烏克蘭目前操作至少3套美國製愛國者防空系統，以及一套法國與意大利聯合研製的SAMP/T防空系統；知情人士稱，烏克蘭需要額外7套防空系統，雖然數量不多，但情況複雜。