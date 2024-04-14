俄傳擬復運扎波羅熱核電廠 外界憂慮

【本報綜合報道】全歐洲最大核電廠、烏克蘭扎波羅熱核電廠2022年由俄羅斯佔領，反應堆停止發電。美國傳媒上周五報道，俄羅斯打算趁扎波羅熱核電廠與前蘇聯電網連接40周年之際，恢復該廠運行。外界憂慮俄方不具備營運上址的能力，加劇事故風險。

俄羅斯官員透露，國際原子能機構總幹事格羅西上月在俄羅斯索契與總統普京及俄羅斯國家原子能公司負責人會面，格羅西詢問普京會否重啟扎波羅熱核電廠，普京給出肯定答案。歐洲外交官表示，國際原子能機構最近收到派駐扎波羅熱核電廠核查人員的技術報告，顯示俄羅斯尋求今年內讓上址發電，目標重啟至少一座反應堆。

被質疑技術人員不足 反應堆運作期間需要沿電網輸出電力，否則會影響反應堆穩定性，國際原子能機構最近數周與俄羅斯討論把部分電力輸往烏克蘭地區，多名扎波羅熱核電廠前員工質疑，俄羅斯無足夠技術人員安全重啟核電廠。報道指出，俄羅斯最近數月向核電廠附近的埃內爾霍達爾鎮派駐數千人，包括國家原子能公司官員、警察、安全部隊人員、家人及教師，入住撤離的烏克蘭人居所。