俄試射洲際導彈 美B52完成核演習

國際核風險持續升溫 國際地緣政治衝突不斷，核風險持續升級之際，俄羅斯國防部上周五公布，戰略導彈部隊當天成功試射一枚洲際彈道導彈，測試用彈頭飛抵鄰國哈薩克斯坦。美國空軍同日宣布，戰略轟炸機機隊近日完成例行的核導彈行動演習。

俄羅斯國防部公布，戰略導彈部隊從阿斯特拉罕州卡普斯京亞爾靶場，成功發射陸基機動洲際彈道導彈，收集到的結果數據證實，俄羅斯導彈在確保國家戰略安全方面具有極高可靠性，試射任務圓滿完成。當局沒有公布試射的洲際彈道導彈型號，外界初步分析指出，應該是白楊ME型，測試用彈頭飛抵哈薩克斯坦薩雷沙甘靶場。

俄導彈飛抵哈薩克靶場 白楊ME型是俄羅斯其中一款現役陸基洲際彈道導彈，可以機動發射或發射井部署，2012年完成部署78枚導彈，其中60枚部署發射井，餘下18枚屬於機動發射車。白楊ME型搭載一枚重1,000公斤的核彈頭，射程超過1.1萬公里；部隊將升級配備亞爾斯型洲際彈道導彈，其特點是採用「多目標重返大氣層載具」的分導式多彈頭技術。

值得留意的是，哈薩克斯坦是《禁止核武器條約》締約國，該條約禁止締約國以任何形式，協助任何一方展開條約禁止的核武器活動；今次是俄羅斯事隔一年後，再次利用薩雷沙甘靶場測試核導彈，意味哈薩克斯坦再度違反對《禁止核武器條約》的承諾。薩雷沙甘靶場租給俄羅斯使用，它在前蘇聯時期主要測試導彈防禦設施。

另一方面，美國北達科他州邁諾特空軍基地上周五公布，兩支操作B52H戰略轟炸機部隊本月6日至當天，在該基地實施代號「大草原警戒」（Prairie Vigilance）的例行演習，旨在加強作為核三位一體打擊力量的戰略轟炸機之安全性及可靠性，有助機組人員維持高度戰備狀態及熟練度，同時確認擁有準備就緒的全球打擊能力。

美機掛載空射巡航導彈 根據美國空軍發布的照片，參與演習的B52H戰略轟炸機掛載多枚AGM86B型空射巡航導彈，它們當時沒有搭載核彈頭，但戰時配備一枚爆炸當量20萬噸的核彈頭。每枚AGM86B型空射巡航導彈最大射程2,500公里，每架B52H戰略轟炸機可以掛載20枚。本報綜合報道

俄羅斯發射洲際彈道導彈示意圖 美國B52H戰略轟炸機掛載AGM86B型空射巡航導彈。