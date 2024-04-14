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厄法院裁定闖墨使館逮人屬非法
厄瓜多爾警察本月5日闖入墨西哥大使館，逮捕厄瓜多爾前副總統格拉斯，觸發兩國斷交。厄瓜多爾法院上周五裁定逮捕行動屬於非法，惟格拉斯牽涉腐敗等指控，需要繼續還押；格拉斯及代表律師表明上訴。法官認同逮捕格拉斯的行動屬於非法和任意，但他有罪名在身，法庭不能夠修改還押決定。（綜合報道）
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