華反歐盟貿易保護 促開放產業融合

意冀與華工商界增合作

王文濤表示，當前全球經濟發展面臨諸多挑戰，特別是綠色低碳轉型正處在關鍵階段。歐盟委員會近期採取一系列針對中國電動汽車、太陽能電池板、渦輪風機等優質綠色產品的消極動作，一邊高舉綠色發展的大旗，一邊卻揮舞保護主義的大棒，是典型的自相矛盾和雙重標準。歐盟的做法既會阻礙全球綠色轉型，也會挫傷中歐投資合作信心，更會動搖雙邊經貿互信的基礎。他希望中國和意大利企業家發揮工商界力量，共同反對單邊主義、保護主義，堅持開放合作，抵制脫鈎斷鏈，實現融合發展，共同維護全球產供鏈穩定。