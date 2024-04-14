恐伊朗報復 多國旅警籲勿赴以

【本報綜合報道】美國和以色列軍隊全面戒備伊朗即將發動的報復行動，戰雲陰霾下，中國駐以色列使館上周五特別提醒中國公民密切關注以色列安全形勢，暫勿前往當地，有可能面臨極高安全風險。多國向本國公民發出旅遊警示，敦促他們切勿前往以色列、巴勒斯坦及更廣泛的中東地區。西歐國家航空公司當中，僅餘維持往返伊朗德黑蘭航班的奧地利航空亦宣布，暫停航線至周四。

局勢不穩 或突然升級 法國外交部上周五建議公民，切勿前往伊朗、黎巴嫩、以色列及巴勒斯坦，並已經安排駐伊朗外交官的親屬返回法國，同時禁止公務員在上述國家和地區執行任何任務。英國外交部警告，公民切勿前往以色列北部、加薩地帶及附近地區，以及約旦河西岸地區。德國警告公民應該離開伊朗，認為緊張局勢可能突然升級，令公民面臨被任意逮捕、審訊和判處長期監禁的風險。奧地利同樣要求公民離開伊朗。

俄羅斯強烈建議其公民切勿前往以色列、黎巴嫩、巴勒斯坦，強調當地存在安全風險。黎巴嫩外交部表明，以巴衝突地區及黎巴嫩與以色列之間藍線地區的局勢仍然不穩定。波蘭外交部也建議公民切勿前往以色列、巴勒斯坦、黎巴嫩，因為不能夠排除當地軍事行動可能突然升級，導致空中交通受到嚴重限制，無法通過陸地邊境口岸離開。印度外交部呼籲公民切勿前往伊朗和以色列，當地印度公民應對自身安全採取最嚴密的防範措施。