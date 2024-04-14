分析：伊朗遲未出手 或打心理戰

上周五陸續傳出美國和以色列相信伊朗未來數天將大規模襲擊以色列，最快日內行動，伊朗最高精神領袖哈梅內伊的社交網曾經轉發相關報道，但其他伊朗官員和媒體基本保持沉默。伊朗分析人士認為，德黑蘭報復前會盡量讓以色列保持警覺及困惑，例如伊朗會在某地點部署100枚導彈，然後再轉移到其他地方，或者安排部隊進入高度戒備狀態，然後不加解釋撤銷決定，或者調動部隊到其他地點。

保持警覺困惑 惹人民恐慌

派駐耶路撒冷的伊朗記者觀察到，以色列民眾已經普遍認為以伊之間的威脅和警告到最後關頭，並引起公眾恐慌，所以即使上周五是猶太教安息日，以色列家庭也沒有像往常一樣舉行聚會，而是留在家中。部分城市收到指示，當伊朗行動後就要開放臨時避難所。在伊朗，民眾亦擔憂局勢緊張會導致美元兌伊朗里亞爾匯率進一步上升，令生活條件更加惡劣。