美司令訪以 洽共同應對伊朗襲擊

【本報綜合報道】伊朗威脅報復以色列之際，負責中東地區軍事行動的美國中央司令部司令庫里拉上周四訪問以色列，與以色列國防部長加蘭特及以色列國防軍總參謀長哈列維會晤。雙方討論應對襲擊的戰備狀態，以方聲言準備好應對任何狀況。

以防長指與美關係肩並肩 加蘭特在一個空軍基地與庫里拉會面，他在會後發表聲明，表示伊朗以為可以令以色列與美國分開，但事實是只會令以美兩國更緊密，形容雙方關係是「肩並肩」。他聲言，肯定國際社會見到伊朗真實一面，指出伊朗是一個恐怖主義個體，在中東地區煽動恐怖襲擊，同時資助巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯、黎巴嫩武裝組織真主黨及其他武裝力量，現時進一步威脅以色列，重申以方準備好在地面及空中防禦。

庫里拉之後在特拉維夫的以色列國防軍總部會見哈列維，他表示已經完成對軍隊因應所有狀況的戰備情況全面評估，聲言做好充分準備，針對任何威脅採取攻擊及防禦行動；又稱軍隊過去半年處於高度警戒狀態，一直密切監視伊朗，與美國軍方協調應對現存及潛在的威脅。值得留意的是，庫里拉原本訪問以色列一天，與以方協調雙方的防禦行動，美國傳媒引述以色列官員報道，他決定延長逗留以色列多一天。