伊朗蓄勢襲以調武器 美軍艦赴中東戒備

伊朗被指即將對以色列發動大規模攻擊，報復駐敍利亞大使館受襲一事之際，美國傳媒上周五引述消息報道，五角大樓正在向中東地區增派部隊，加強地區威懾及對駐軍的保護，同時部署兩艘神盾驅逐艦保護以色列，必要時擊落來襲目標。伊朗亦提前警告美國不要插手伊以兩國衝突，否則攻擊區內美國部隊。

美國傳媒引述美方官員報道，美國最新針對中東地區局勢的調兵部署行動，包括可以擊落來襲導彈及無人機的神盾驅逐艦，並提到其中一艘已經位於區內，另一艘重新調派往有關地區。根據美國海軍第6艦隊發布的資料，神盾驅逐艦卡尼號本月6日通過埃及蘇彝士運河從紅海進入地中海；它去年10月18日起在紅海活動，聯同仍然在該海域的艾森豪威爾號航空母艦打擊群，應對也門叛軍青年運動對船艦的攻擊。

美將替以色列攔截來襲武器 至於報道提及的另一艘已經在地中海的神盾驅逐艦，相信是阿利‧伯克號，它與卡尼號目前位處地中海東部海域。美國海軍在紅海擁有擊落青年運動來襲彈道導彈、巡航導彈、無人機的作戰經驗，美方官員表示，如果情況「可行」的話，美國將試圖攔截任何射向以色列的武器。除了美國海軍的海基防空力量神盾驅逐艦外，美國陸軍也在中東地區部署陸基防空力量，包括薩德導彈防衞系統、愛國者防空導彈。

美國總統拜登上周五預料，伊朗遲早攻擊以色列，但警告對方不要這樣做，重申美方致力於保衞以色列，「我們將支持以色列，我們將協助防衞以色列，伊朗不會成功」。美國官員透露，伊朗最近向阿拉伯國家政府傳話，認定美國要為以色列空襲伊朗大使館一事負上責任，警告美國為了駐中東地區部隊着想，不要介入以色列受襲一事，但未有具體說明這是針對美方攔截伊朗導彈抑或參與以色列的報復的行動。

美國傳媒指出，美國情報部門評估大致認為，只有當美國在以色列受襲後參與以方的反擊行動，伊朗才會攻擊派駐中東地區的美方部隊。有熟知美國情報的人士透露，美國發現伊朗最近在境內調動軍事裝備，包括無人機及巡航導彈，顯示正在準備從領土直接攻擊以色列；又稱美方發現伊方準備好的巡航導彈數量上百枚。白宮國家安全委員會發言人柯比上周五重申，伊朗攻擊以色列的威脅仍然是真實及可行。

奧斯汀斥以空襲沒提前通知 以色列本月1日空襲伊朗駐敍利亞大使館，美國國防部長奧斯汀本月3日與以色列國防部長加蘭特通電話。美國傳媒上周四引述美方官員報道，奧斯汀當天向加蘭特直接投訴，以色列空襲前沒有給予美國充足的通知，影響美方在區內的部隊及利益。美以兩國官員透露，拜登政府近日已經要求以色列對伊朗發起反擊行動前，通知及諮詢美國，並交代回應受襲的方式，同時仔細權衡其回應會否令局勢進一步升級。本報綜合報道