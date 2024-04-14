德州漢申駕照被拒 大貨車撞辦事處奪命

【本報綜合報道】美國德州一輛大貨車上周五撞向公共安全部門位於休斯敦市郊的辦事處，導致一人死亡及13人受傷，涉事42歲司機帕克（Clenard Parker）被捕。德州公共安全部門表示，疑犯前一天申請商業駕駛執照被拒，可能因此蓄意襲擊。

釀1死13傷 42歲司機遭制服 事發在休斯敦以西約120公里的布倫納姆（Brenham），被撞的辦事處只有一層，位於高速公路旁邊。事發後，現場停車場布滿碎片，辦事處入口被撞出一個洞，大貨車車頭受損。當地市政府表示，司機駕駛大貨車首次撞向辦事處後，倒車並再次衝撞，之後被德州公共安全部門人員當場制服；他當時沒有反抗，將面臨多項重罪。

至少一名辦事處員工在事發後一度受困，但處理涉事司機執照申請的部門員工，沒有人出現嚴重傷勢，目前未清楚唯一死者被發現的位置。傷者中有3人需要由直升機送院，另有3人由救護車送院後出院；其餘傷者即場接受治療。消防部門指出，假如司機向左再度衝撞辦事處，有機會令建築物倒塌，造成更多人受傷甚至死亡。