澳洲情報組織早憂商場成襲擊目標

【本報綜合報道】繼俄羅斯首都莫斯科音樂廳上月發生恐襲事件後，澳洲悉尼韋斯特菲爾德邦迪商場昨天亦出現孤狼刀手斬人血案，難免惹人關注澳洲反恐情況。澳洲安全情報組織（ASIO）上周二向國會參議院提交反恐報告曾指出，組織最大憂慮仍然是由孤狼發動恐襲，其中以商場等人流較多地點最大機會遇襲。

無預警 成本較低 報告指，組織最關注的是沒有預警孤狼式恐襲，該類襲擊通常成本較低，可利用刀具、汽車、炸藥或槍械等容易取得武器行兇，最有可能施襲地點包括商場及交通樞紐等，部分特定意識形態亦會令施襲者揀選有象徵意義目標，例如政府建築物及宗教場所，會繼續監控發展並適當回應，保護國家及民眾安全。

ASIO亦提到，暴力右翼極端分子仍受2019年新西蘭基督城清真寺恐襲啟發，同時警告仇恨團體活動增加，他們想引發所謂「種族戰爭」，而該組織反恐工作中約有四分之一與出於意識形態動機暴力極端分子有關，與出於宗教動機極端主義不同。ASIO解釋，受意識形態驅動群體主要由包括民族主義及種族主義右翼極端分子組成，在可預見未來可能更關注招募及激進化，而非襲擊計劃，不過趨勢正在改變。