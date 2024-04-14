悉尼孤狼刀手 高端商場隨機斬人 6死10傷

傷者包括嬰兒 兇徒終被女警擊斃 中東緊張局勢一觸即發之際，南半球澳洲新南威爾士省悉尼一名男性孤狼刀手昨午在韋斯特菲爾德邦迪商場隨機大開殺戒，一共釀成至少6死，同時造成另外10人受傷，包括一名9個月大嬰兒，事後遭警員當場擊斃。有分析指中東戰事或刺激報復心理。當地警方初步證實案件不涉及恐襲，相信沒有持續的風險。

中東戰局或激化心理 涉事刀手昨午3時10分左右進入商場後離開，約10分鐘後返回，隨後開始在售賣衣服樓層拿出兇器斬人，包括一名嬰兒，相信是隨機選擇對象。他之後遇到一名到場女警員，當轉身試圖持刀襲警時，遭對方開槍制服，事後證實死亡。

一名目擊者稱，有人在商場內突然一邊尖叫一邊逃跑，期間大喊「有人被刺傷了，大家都離開這裏」，大批顧客之後躲在一間百貨公司避難。數十輛警車及救護車趕到現場，警員亦拉起封鎖線並衝入商場，直升機亦在空中巡邏。當地傳媒指，警方一度逐間店舖搜索，同時要求救護人員離開。

事件發生後，新省副警務處處長庫克（Anthony Cooke）一度表示，處方未知刀手行兇動機，不排除任何原因，包括恐襲。惟他強調調查仍處非常初步階段，正繼續追查刀手真正身份。踏入傍晚時分，新省警務處處長韋布（Karen Webb）在記者會上公布，是次事件一共造成4名女子及一名男子當場死亡，另有一名女傷者隨後死亡，又指受傷嬰兒目前正接受手術。

談及刀手到底是誰時，韋布指對方是一名40歲男子，正等待正式報告，現階段未能透露案情。她亦澄清，事件並非涉及恐襲，警方不憂慮兇手有某些想法，理由是：「這不是恐怖主義事件。」庫克亦在會上讚揚制服刀手女警表現出極大勇氣，目前沒有任何問題。

由網傳影片可見，刀手當時身穿一件欖球球衣及運動短褲，手持長刀在商場行來行去，神情看似異常輕鬆。他乘搭扶手電梯時，一名男途人見狀果斷拿起一條黑色柱狀物體應對。商場其後響起疏散警報，一名女警及另一名手持膠櫈男子急忙奔跑，相信是跑向刀手位置。

澳總理讚女警是英雄 在商場內，一間舖內多人倒地，店外染有血漬，相信是刀手傷人後留下。有顧客在商場一間名店外看到一具屍體，地上血漬長達10多米，還有一名女子獲保安及路人幫忙。

澳洲總理阿爾巴內塞事後表示，他已收到相關簡報，形容事件恐怖，同時讚美挺身而出女警員是一名英雄，成功拯救多人性命。新省省長柯民思（Chris Minns）亦取消休假，立即返回悉尼處理後事。受事件影響，韋斯特菲爾德邦迪商場今天繼續關閉。本報綜合報道

女警（上）趕到制服刀手（下）。 刀手（左）在扶手電梯遇到一名手持柱狀物體男途人（右）。 多人拔足逃離商場。 多人遇襲後躺在地上接受救援，似乎失去意識。 多人爭相急步逃離，表現驚慌失措。 警方趕到韋斯特菲爾德邦迪商場。（Getty Images圖片） 救援人員運走傷者。 商場地面遺下大量血漬。 悉尼商場斬人事件位置圖