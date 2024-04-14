雲南職校涉逼學生到工廠勞動

【本報綜合報道】近日有內地網民爆料，聲稱雲南新西南技工學校強制學生到工廠實習，每天站着工作11小時，時薪僅約23元（人民幣‧下同，約25港元），校方還要抽成，每名學生每天只賺取253元（約274港元）。內地傳媒上周五報道，校方否認上述情況，已經報警處理。

時薪$25 指學校剋扣$10

爆料人表示，100多名同學被該校強制拉去工廠打螺絲，如果不去，校方就不發畢業證；又稱他們學的專業與打螺絲完全沒關係，工廠向學校開出時薪23元，但到學生手中只有14元（約15港元），學校剋扣9元（約10港元）作為利潤。惟雲南新西南技工學校空港校區的律師代表校方稱，上述情況不實，校方質疑爆料人並非該校學生，又未出示帶學校公章的轉帳資料，其公開的薪資表格為偽造，該校也沒讓如此多學生實習打螺絲。