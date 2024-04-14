ADHD學生常打同窗 46家長聯名逼轉校

涉事學生小明（化名）7歲，今年剛轉校，但不到兩個月內，班上幾乎所有人都投訴被他欺負。其母王女士（化名）表示，曾經帶兒子到醫院檢查，顯示患有ADHD，但醫院沒有給診斷證明或開藥。被小明欺負的同學家長本月1日決定向學校提出讓小明轉校，否則不讓自己的孩子上學。最後在警方協調下，王女士向此前被打學生的家長簽署安全保證書，承諾如小明再有毆打、辱罵、恐嚇等傷害全班同學的行為，就主動讓他轉校。