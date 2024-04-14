失獨婦女近289萬 規模料逐年上攀

「一孩」後遺 首胎高齡削再生育可能性 內地早年落實一孩政策，部分獨生子女身亡後，父母不再或不能再次生育，亦不願收養他人子女，最終成為「失獨家庭」。《人口與經濟》雜誌近日發表文章推算，全國2020年共有288.8萬名50歲或以上「失獨女性」，遠超此前估計上限，規模或以較快增長速度逐年擴大。

縱使失獨家庭困境長期備受社會關注，規模多大一直缺乏可靠數據。有見及此，首都師範大學管理學院劉旭陽博士早前聯同中國社會科學院人口與勞動經濟研究所研究員王廣州估算失獨女性規模，同時預測未來變動趨勢，已發表題為《中國死亡獨生子女母親總量及變動趨勢再研究》文章。

為了更好地反映現實問題，研究採用一個相對寬泛定義，把49歲以上已退出育齡期的「曾生子女無子女」婦女視為失獨女性，即死亡獨生子女母親。根據過往人口普查數據，劉旭陽與王廣州再透過隊列遞推方法，成功估算全國2020年50歲或以上失獨女性規模，達到288.8萬人，較大部分學者判斷80萬人上限為高。

谷生育 學者倡優化醫保價格 若按年齡區分，全國2020年50至59歲失獨女性數目達到191.9萬人，60至64歲失獨女性則有62.6萬人，餘下65至74歲及75至87歲失獨女性數字分別約有25.3萬人和9萬人。

研究指出，由於內生性低生育逐漸成為主流，生育意願持續下降，生育年齡進一步推遲，生育水平降低及生育數量減少，生育一個孩子高齡婦女比例逐步增加，當其失去獨生子女後，再生育可能性也隨之降低，換言之「終身失獨」風險增加，失獨女性規模可能會更為迅速增長。

針對以上問題，劉旭陽與王廣州在文中建議首要任務是提升生育水平，可優化醫療保健服務價格等，從而破解內生性的低生育難題。其次是亟待健全及完善針對死亡獨生子女家庭扶助制度，例如建立完善養老保險機制。最後可構建跨部門協作及統籌機制重要性，提供具有針對性及個性化解決方案服務，建立應對死亡獨生子女問題長效應對機制。本報綜合報道