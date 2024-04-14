曾投訴管理費貴 業主家門被焊死

【本報綜合報道】湖北省棗陽市有小區業主近日家門被人用鐵枝焊死，業主懷疑和他曾投訴物業管理費貴有關，因而遭報復。

物管公司稱監控盲區 劉先生上周四向內地傳媒表示，他買入棗陽市御景豪庭兩層商業單位，一樓用來出租，二樓準備自用，因此他在二樓單位開一扇門。上周二當他外出歸來時，發現二樓的門被鐵枝焊死。劉先生表示，曾經因小區物業管理費過高而與其他業主舉報，懷疑因此惹來物業管理公司報復。他就事件要求物業管理公司交代，但對方稱該處是監控盲區，無法提供閉路電視畫面。

劉先生指出，之前他將該二樓單位租給別人時，單位遭斷水斷電一年，誰知今年再發生大門被焊死事件。

該小區物業管理公司工作人員否認用鐵枝焊死劉先生單位的大門，表示劉先生的二樓單位為商用性質，不容許私設防盜門，有業主因此向物管公司投訴，「不知道哪個業主給他封掉（大門）」。對於劉先生反映二樓單位被斷水斷電，上述工作人員稱因他違法私設防盜門，因而未為其駁水駁電。目前，劉先生向相關部門投訴。