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昆明山火 515人撲救
雲南省昆明市晉寧區二街鎮甸頭上周五下午發生山火，晉寧區立即啟動緊急處置預案，從昆明市和晉寧區調動515人全力救火，火場周邊無村莊及重要設施，無人傷亡，正調查起火原因。晉寧區位於滇池西南岸，當地歷史悠久，是古滇國都邑治所、滇文化發祥地、雲南青銅文化中心，以及航海家鄭和故里。
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