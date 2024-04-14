稱在法拾作業 女網紅涉播謠受罰

通報稱，近期公安機關接到網民舉報，有自媒體帳號在網絡發布一則「在法國巴黎拾到小學生秦朗丟失的作業本」的影片，涉嫌傳播網絡謠言。經查，為了吸粉引流，29歲徐女與30歲男同事薛×共同策劃、編造上述系列影片劇本，網購寒假作業本，用手機自拍、製作影片並散播至多個網絡平台，造成惡劣影響。公安機關依法對徐女、薛男及二人所在公司作出行政處罰，徐女也發布影片公開道歉，稱事件完全是自己編造，誠懇接受公安機關的處罰。

事件始於2月中，在全網擁有4,000萬粉絲的徐女發布影片，稱在巴黎街頭有法國人向她轉交內地小學寒假作業，稱是在廁所拾到，請她幫忙還給失主。話題迅速登上各平台熱搜，有自稱「秦朗舅舅」的網民開直播吸引網民，「秦朗舅舅」其後認擺拍，帳號被禁、影片下架。江蘇省公安廳日前通報，對自稱「秦朗舅舅」的南通市楊姓男子造謠行為作出行政處罰。