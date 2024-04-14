涉割頸殺男生 兩未成年被告聲押禁見

【本報綜合報道】台灣新北市一名中學生去年底與鄰班男生發生爭執，持彈弓刀割向後者頸部致其死亡，行兇的中學生與涉嫌教唆的「契妹」上周五被移送新北地檢署，均依殺人罪遭聲押禁見獲准。被害男生父親發表聲明，支持修法讓未成年犯的家長負連帶刑責。

新北地方法院表示，被告少年開庭時坦承持刀斬刺被害人致死之事實，涉犯殺人罪嫌疑重大。由於少年所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，衡量重罪常伴有逃亡之高度可能；加上少年與同案被告關係友好密切，有協助串證之虞。法院認為少年有羈押及禁止接見通訊之必要，裁定准予羈押。考慮到少年15歲，准其與部分親人和輔導人員接見。

死者父指兩人只想脫罪 至於另一被告少女經訊問，雖然否認有共同殺人犯嫌，但是依相關事證，足認其共同犯殺人罪嫌疑重大，有相當理由認為有逃亡和串證之虞，故同樣裁定羈押，准與部分親人和輔導人員接見。

法院裁定羈押兩名被告後，被害學生的父親表示，案發至今，他的心情依然悲痛。兩名被告只想脫罪，已經無教化之可能，希望二人都能得到應有的懲罰。他同時呼籲大眾支持修法，包括涉及刑事案5年以上刑期的未成年人，不應受少年事件處理法保護，應適用刑法；未滿18歲若犯刑事案件，家長亦需要承擔相應刑責，避免家長蓄意脫產。