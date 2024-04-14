深圳人才房甩漏處處 建築商現金補償業主

內地網絡連月流傳，廣東省深圳市龍華大浪片區一個人才房項目存在質量問題，建設單位為此提供現金補貼及維修期間免收物業管理費等補償方案。龍華人才安居公司工作人員上周四證實相關補償方案屬實，是由公司發給業主。

內媒前天報道，涉事安居峰景苑屬龍華區內首個可售型人才安居住房項目，於2023年3月3日發布配售通告，一共配售200多套房源，由於售價較普通商品房為低，吸引很多人購買。一名業主表示，他去年3月買入房子，僅9個月後就等到房屋《入伙通知書》，較合同約定交付日提早7個月。

泡沫填窗台 停車場不合理 然而，一眾業主收樓後面臨大量有待整改質量問題，例如飄窗（凸窗）出現空鼓。另有人踩爛飄窗後內部，窗台內部竟用泡沫填充，若人站上去就會直接塌陷，「泡沫上面刷了一層水泥，沒有任何支撐」。另外，有人發現窗戶漏水，停車場設計不合理等多種問題。

經查證，內媒發現項目建設單位是龍華人才安居公司，設計單位是深圳市森磊鎰銘設計顧問有限公司，施工單位是中建五局第三建設有限公司，監理單位是深圳市邦迪工程顧問有限公司。

事件上月在網上曝光後，龍華人才安居公司上周二向業主發布一份《補償方案》，最終補償方案包括公司提供兩款符合合同標準鋼質門供業主選擇，經業主確認後由龍華人才安居公司安排免費更換，若不更換或自行更換，龍華人才安居公司提供每戶可獲2,000元（人民幣‧下同，約2,160港元）現金補貼。

另外，龍華人才安居公司提供每戶1.8萬元（約1.94萬港元）作為維修期綜合現金補貼，同時自本年4月30日起免收物業管理費兩年，亦會將房屋外窗、外牆、廚房、衞生間及屋面防水保修期在住房買賣合同約定基礎上延長5年等。

當局專項工作組進駐調查 針對以上問題，龍華區委宣傳部上月22日曾稱，龍華區已成立由區住房建設局、市規劃和自然資源局龍華管理局及觀湖街道等部門組建專項處置工作組，進駐安居峰景苑項目現場展開調查處置工作，下一步將積極與業主溝通，督促開發企業落實主體責任，妥善整改存在問題。本報綜合報道