中老列車開行一周年 發送70萬人次
【本報綜合報道】中國國家鐵路集團有限公司昨日公布，中老鐵路國際旅客列車開行一周年，累計發送旅客70萬人次，其中發送來自87個國家及地區的跨境旅客18萬人次，列車始發正點率達100%、終到正點率99%，運輸安全平穩有序。
中老鐵路國際旅客列車2023年4月13日正式開行，一年來列車上座率維持較高水平，單日最高上座率達100%，帶動西雙版納、琅勃拉邦等城市的旅遊產業，激發消費新動能，推動中國與老撾的人文交流及經貿合作。今年以來，中老鐵路國際客運列車的跨境席位由300個增加至350個，全程停靠站點由8個車站增至10個，全程運行時間不變，進一步擴大服務範圍。
增開西雙版納旅客列車
國鐵集團國際部負責人介紹，國鐵集團下一步將全面總結中老鐵路國際旅客列車開通營運一周年經驗，密切關注跨境客流需求，與老撾鐵路部門加強合作，適時優化調整國際客運列車開行方案，增開西雙版納至琅勃拉邦間一對國際旅客列車，持續提升跨國運輸服務品質。
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