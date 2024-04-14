中老列車開行一周年 發送70萬人次

【本報綜合報道】中國國家鐵路集團有限公司昨日公布，中老鐵路國際旅客列車開行一周年，累計發送旅客70萬人次，其中發送來自87個國家及地區的跨境旅客18萬人次，列車始發正點率達100%、終到正點率99%，運輸安全平穩有序。

中老鐵路國際旅客列車2023年4月13日正式開行，一年來列車上座率維持較高水平，單日最高上座率達100%，帶動西雙版納、琅勃拉邦等城市的旅遊產業，激發消費新動能，推動中國與老撾的人文交流及經貿合作。今年以來，中老鐵路國際客運列車的跨境席位由300個增加至350個，全程停靠站點由8個車站增至10個，全程運行時間不變，進一步擴大服務範圍。