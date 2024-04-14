嫦娥五號月球樣本 10科學家申借用

【本報綜合報道】中國探月工程嫦娥五號任務月球樣本首次國際借用申請評審會議，本月26日在中國地質大學（武漢）南望山校區舉行。中國國家航天局表示，來自世界各地10位科學家將陳述關於月球樣本的研究計劃，其中5位科學家來自美國。

5位來自美國 會議議程顯示，美國申請者是來自美國太空總署及多間大學的科學家。有報道稱，美國申請者均獲得美國太空總署研究資助，部分人甚至主導由美國太空總署出資的價值數百萬美元科研項目。若美國科學家申請獲批，將成為中美高層太空合作的罕見案例。美國有沃爾夫條款規定，除非獲得國會批准，否則美國太空總署資助的科學家不得與中國合作。

報道引述美國太空總署內部郵件稱，嫦娥五號樣本來自美國太空總署尚未採樣的月球區域，預計為月球地質歷史提供有價值的新科學見解。美國太空總署表示，申請樣本將確保美國研究人員擁有與世界各地科學家相同的研究機會，已經向美國國會解釋；又稱批准申請嫦娥五號月球樣本是一個特例，與中國在美國太空總署資助項目進行雙邊合作的禁令仍然有效。