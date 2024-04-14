南海問題 菲前總統認與華達協議

維持現狀免開戰 現政府尋求解釋 菲律賓前總統杜特爾特上周四承認2016年訪問中國時，與中國領導人達成口頭上的「君子協定」，同意維持南海現狀；當表明菲方會在部分南海海域鑽探石油，中方指出不能夠這樣做，否則有麻煩，他認為所謂麻煩是指中方會開戰。菲律賓現任總統小馬可斯對此事感到震驚，正在接觸前朝政府官員尋求解釋。

杜特爾特憶述與中國領導人的對話，稱二人同意維持南海現狀，不在南海進行武裝巡邏及建設工程、停止向仁愛礁的菲律賓坐灘軍艦馬德雷山號補給，避免兩國主權爭議升級，這樣菲方不會惹上任何麻煩，「這是我記得的，我甚至不知道仁愛礁」。他說上述是口頭協定，在任期間與中國只有貿易需要明文協議，其他都不需要。

認或存對南海控制權交換 杜特爾特強調沒有向中方讓步，保證如果這是一份君子協定，它將永遠是一份維護南海和平的協議。他承認可能存在對南海的控制權交換，但實際上是領土性質，不涉及中國對菲律賓專屬經濟區的侵犯，現今在菲律賓，除了最高法院、總統、國會外，沒有人可以在領土問題上做出任何讓步。

杜特爾特指出，他當時認為菲律賓無法承受與北京的戰爭，與中國領導人對話後知道菲律賓不能夠冒險加劇與中國的緊張關係；又透露自己曾經向中國領導人表明會堅持在南海開採石油，對方稱「恐怕你不能這樣做，因為這意味着麻煩」，杜特爾特的理解是如果菲方堅持就會有麻煩，與中國就會陷入戰爭。

稱跟隨美敵對別國是錯誤 對於如今菲中關係發生改變，杜特爾特希望兩國關係能夠修復、重歸於好，並指出在任期間，菲律賓漁民在南海捕魚時不受他人打擾。針對現屆菲律賓政府強化與美國的關係及合作，他認為現時很難擺脫美國的控制並保持中立，強調菲律賓與美國有雙邊關係，但假如外交政策是扭曲，或跟隨美國偏袒或敵對一個國家就是錯誤。

中國外交部回應時指出，中方一直致力於與菲方通過對話協商，管控仁愛礁現地局勢，但如今菲方違背承諾，拒不拖走馬德雷山號，又否認杜特爾特政府時期與中方達成的「君子協定」，在海上肆意侵權挑釁，同時隨意拋棄本屆政府與中方就仁愛礁問題達成的內部諒解，執意向馬德雷山號運送建築材料，企圖大規模維修加固，以實現對仁愛礁的永久佔領。本報綜合報道