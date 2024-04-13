日企推新紙幣外形麵包

日本將於7月發行新版1萬日圓（約516港元）紙幣，屆時會以日本近代經濟之父澀澤榮一為肖像。東京都北區一間公司前日推出該款新紙幣外形麵包，它長約7厘米，寬約16厘米，與新紙幣大小相同，正面亦印有澀澤榮一肖像。該間公司部長鈴木知子表示，希望能通過推出該款麵包，為新紙幣發行造勢。