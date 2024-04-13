鵲橋二號中繼星 任務圓滿成功

【本報綜合報道】國家航天局昨日公布，鵲橋二號中繼星已完成在軌對通測試，平台和載荷工作正常，功能和性能滿足任務要求，可為探月工程四期及後續國內外月球探測任務提供中繼通訊服務，意味任務取得圓滿成功。

可為探月工程提供中繼通訊 鵲橋二號中繼星自上月20日發射升空，於上周二按計劃進入24小時周期的環月大橢圓使命軌道，其後於上周六成功與正在月球背面開展探測任務的嫦娥四號完成對通測試；周一至周二與嫦娥六號探測器（地面狀態）開展對通測試。至於此前與中繼星同步搭載發射的天都一號、二號通導技術試驗星已於上月29日進入環月使命軌道，上周三成功實施雙星分離，正在開展系列通導技術驗證，其中天都二號更於周一拍攝了月球與地球的「合影」。

另外，嫦娥五號任務月球樣本首次國際借用評審會議將於本月26日在中國地質大學（武漢）南望山校區舉行，屆時將有來自世界各地的10位科學家陳述其關於月球樣品的研究計劃，其中有5位科學家來自美國。