偕母征服艱辛旅程 8歲童抵珠峰大本營

英國坎布里亞郡一名8歲男孩周二在母親陪伴下，成功到達海拔約5,364米的珠穆朗瑪峰大本營。他指攀登珠峰一直是自己的夢想，而抵達大本營是他攀登整座山峰旅程的第一步，下一步計劃在10歲時登頂珠峰，藉此成為史上最年輕登頂珠峰者。

英媒前日報道，是次挑戰總共耗時9天。麥克米倫（Frankie McMillan）的母親巴西亞（Basia McMillan）表示，這幾天他們睡得很辛苦，食物非常有限，每天早起從黎明步行到黃昏，又餓又累。幸好她和兒子能互相依靠照顧，才能夠排除萬難。

至今一起攀逾500座山 巴西亞是一名登山嚮導，在她的影響下，麥克米倫自幼便開始登山，並逐漸愛上這項活動，如今已和母親一起攀登過逾500座山。巴西亞憶述，當她第一次帶兒子出門爬山時，未曾想到兒子會到達山頂，而兒子一落山就立刻顯示出對下一次冒險的期待。巴西亞形容每一天、每座山都是一次不同的冒險，一次不同的記憶，登山讓她與兒子真正了解彼此。麥克米倫則指自己喜歡與家人共度時光，在登山活動中，最喜歡的便是攀岩。

在是次挑戰前，母子二人還在網上發起募款，希望藉此為一間英國兒童慈善機構籌集資金。該間兒童慈善機構的行政總裁薩克利（Jason Suckley）表示，麥克米倫和他在支持慈善上所展現的熱情讓人深受啟發，通過接受如此令人難以置信的挑戰，他將成為許多孩子的希望燈塔。本報綜合報道