基站藏背囊發釣魚短訊 泰拘2港男

【本報綜合報道】泰國傳媒日前報道，兩名香港男子涉嫌在泰國曼谷暹羅購物城內，透過飛蜂窩基站（femtocell）發送模仿當地電訊服務供應商的虛假短訊，從而入侵他人手機。兩人周一落網，被控未經許可進口通訊設備、未經許可合作設立電訊站及未經許可使用電訊頻道罪名。

報道指，由於當地電訊服務供應商偵測得到，一個流動虛假基站可能正在暹羅購物城運作，於是報警；曼谷警方到場調查，期間發現兩名同行男子極為可疑，其中一人明顯背着一個沉重背囊。在調查期間，警方在男子背囊發現一個飛蜂窩基站裝置，以及4部手提電話。兩名男子否認指控，又指自己僅被一名朋友指示背着背囊行走，並不知道裏面裝了甚麼。

追查背後犯罪集團 被捕人士分別是44歲姓葉及26歲姓李男子，他們上月30日從南部宋卡府入境泰國，被捕前入住曼谷挽叻縣一間酒店。警方正調查他們背後有否其他高層，抑或協助犯罪集團工作。警方警告只要受害人透過虛假短訊進入釣魚網站，即有可能被他人控制手機，甚至可能會被盜去銀行戶口，造成金錢損失。