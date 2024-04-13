卅年前涉殺前妻 76歲辛普森病逝

案件轟動 前美足明星獲裁無罪 在上世紀90年代被控謀殺前妻、其後脫罪的美國前美式足球明星辛普森（OJ Simpson），周三因癌症病逝，終年76歲。家屬周四在社交平台X發聲明公布辛普森的死訊，指他過世時兒女及孫子孫女伴隨在側，希望外界在過渡時期尊重家屬私隱，並予以體諒。

辛普森在全國美式足球聯盟（NFL）的職業生涯長達11季，主要效力於水牛城比爾隊（Buffalo Bills）。在1994年，辛普森被控殺害前妻妮科爾（Nicole Brown Simpson）與她的男性友人高德曼（Ronald Goldman），轟動一時。

警方根據命案現場發現的血腳印及血手套，指控辛普森犯案，其後法院開庭審理案件時透過電視實況轉播，被稱為「世紀審判」。然而，經過9個月的馬拉松式審訊，辛普森最終於1995年獲判無罪。不過，辛普森雖然在刑事審判中被判無罪，但妮科爾和高德曼的家人其後提出民事訴訟，辛普森被裁定要支付3,350萬美元（約2.61億港元）的巨額賠償金。

糾黨劫商人 判入獄33年 2007年，辛普森被控在拉斯維加斯一家酒店房間內，糾黨持槍搶劫兩名紀念品經銷商。辛普森聲稱，這兩人試圖出售盜竊得來的紀念品，這些紀念品來自他的體育和電影生涯，並且屬於他。辛普森因此事被控綁架和持械行劫罪，翌年被判處監禁33年。他其後在2017年獲假釋，至2021年提早獲釋。本報綜合報道

案件轟動一時。 高德曼 當年命案現場發現血腳印。 妮科爾