英海軍降標準 新兵毋須游泳測試

【本報綜合報道】英國皇家海軍去年募兵人數嚴重下降，英國傳媒周四引述消息報道，軍方決定不再在入伍前要求申請人，通過時長30分鐘的游泳測試。軍隊內部擔心新兵質素下降，情況令人憤怒和絕望，強調海軍需要訓練有素的力量，新兵需要迅速通過培訓，為上前線做好充分準備。

消息人士透露，海軍今後將允許申請人在入伍前「自我聲明」擁有游泳能力，延至入伍後的第一階段基礎培訓接受游泳測試。若新兵未能夠通過測試，將被要求繼續留在同階段培訓，並接受游泳培訓。相關游泳培訓開支將屬於軍費一部分，由納稅人承擔。預計新兵正式服役成海軍時間將延長，軍方或需額外聘請游泳教練。

軍隊內部感憤怒 消息人士批評，海軍為增加募兵人數而降低入伍標準只是南轅北轍，是真正絕望的表現。軍隊內部對此感到徹頭徹尾的憤怒，形容募兵已經變成逐底競爭。海軍發言人強調，入伍標準並未降低，游泳測試只是改在新兵受訓期間進行，新做法可以令合資格的新兵更快入伍。