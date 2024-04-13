烏克蘭特種兵滲透 俄稱英供訓練

【本報綜合報道】俄羅斯聯邦安全局周四表示，一名在滲透行動中被俘的烏克蘭特種部隊成員供稱，他們曾經接受英國特種部隊訓練。俄羅斯聯邦安全局指控，英國除了訓練破壞分子外，還向烏軍提供情報搜集設備、新型炸藥，視烏克蘭為新武器測試場。

提供設備及炸藥 俄羅斯聯邦安全局表示，隸屬烏克蘭第73海軍特種作戰中心的38歲士兵戈林（Evgeny Gorin），在赫爾松坦特拉科薩沙洲登陸時被俘。由於俄羅斯聯邦安全局事前掌握情報，因此聯同俄軍攔截偷襲的烏軍。戈林在審問證實，曾經在英國英格蘭巴爾福德軍營接受滲透敵後破壞的特殊訓練。俄羅斯聯邦安全局稱供詞表明英國舟艇特勤團直接參與制訂針對俄方安全的行動，並在英國境內培訓施襲者。

有俄羅斯聯邦安全局官員表示，英國特種部隊指導大部分對俄羅斯黑海艦隊及克里米亞半島的襲擊。特別軍事行動開始迄今，俄羅斯聯邦安全局定期收到以英國為主的西方國家特種部隊，參與訓練烏克蘭特種部隊的情報。英國特種部隊不會精心及詳細策劃行動，更不用說關心烏克蘭軍人的安全。