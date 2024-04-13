烏總統赴三海峰會 與拉國簽軍援協議

【本報綜合報道】烏克蘭總統澤連斯基周四在立陶宛首都維爾紐斯出席三海倡議峰會，分別會見多位歐洲國家領導人，討論進一步軍事援助烏克蘭。他與拉脫維亞簽署雙邊安全協議，對方承諾提供一系列軍事援助，並支持烏克蘭加入歐盟和北約。

歐盟13國組成三海倡議 三海倡議又名「波羅的海、亞得里亞海、黑海倡議」，成員國包括13個歐盟國家，通過地區對話討論經濟和基礎設施等問題。東道主立陶宛總統瑙塞達在開幕致詞表示，俄羅斯無端發動針對烏克蘭的非法戰爭後，加強合作對地緣政治的重要性顯著增加。澤連斯基強調，烏克蘭目前主要任務是盡力加強防空系統，並鞏固國際支持，以便戰勝俄羅斯的恐怖威脅。

澤連斯基分別與瑙塞達、捷克總統帕維爾、羅馬尼亞總統約翰尼斯等人會晤，討論俄軍攻勢、烏克蘭對防空系統迫切需求，並感謝各國過往的援助。澤連斯基與拉脫維亞總統林克維奇斯簽署雙邊安全協議，拉脫維亞承諾每年向烏克蘭提供軍事援助，價值相當於拉脫維亞國內生產總值0.25%，並在未來10年向烏克蘭提供網絡防禦、排雷和無人駕駛技術援助。