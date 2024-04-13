美司令：俄機隊僅損一成 未礙戰力

生產速度配合大型攻擊

美國國會眾議院軍事委員會舉行聽證會，卡沃利提交書面證詞。他指出，俄羅斯在空中領域，特別是遠程和戰略航空機隊沒有重大損失，俄方戰略力量、遠程航空、網絡能力及電磁頻譜能力沒有絲毫損失，空天軍損失部分戰機，但只佔機隊總數十分之一。俄羅斯武器生產速度與大規模攻擊頻率互相配合，製造及儲存足夠數量武器後發動一次大型攻擊。卡沃利稱，俄烏戰爭已經迎來決定性時刻，若美國無法繼續軍事援助烏克蘭，烏軍與俄軍發射炮彈數量比例將由1比5增至1比10，即俄軍發射炮彈數量是烏軍能夠還擊的10倍多。