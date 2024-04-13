報復能源設施受襲 俄炸烏多地發電廠

基輔防空能力不繼 3州最大電力源被毀 俄羅斯周四大規模空襲烏克蘭能源設施，造成多座發電廠不同程度損毀，基輔州最大火力發電廠完全被毀；俄羅斯總統普京表明，這是報復境內能源設施最近接連遇襲。烏克蘭外交部長庫萊巴表示，希望西方國家提供更多愛國者防空系統，已經識別超過100套系統可以給予烏克蘭使用，目前希望盡快取得7套。

烏克蘭國家能源公司表示，俄羅斯空襲哈爾科夫州、基輔州、扎波羅熱州、敖德薩州、利沃夫州能源設施；其中，基輔州特里波利火力發電廠被完全摧毀，它是基輔州、切爾卡瑟州、日托米爾州的最大電力來源，這意味三地的廠房完全喪失發電能力。烏克蘭中央能源公司以「可怕」形容破壞規模，直言無法以金錢衡量。烏克蘭最大私營能源公司頓巴斯燃料和能源公司表示，旗下八成發電設施遭俄羅斯摧毀。

俄羅斯國防部表示，使用無人機和高精度遠程武器從空中和海上大規模打擊烏克蘭燃料和能源設施，回應烏克蘭無人機襲擊俄羅斯石油、天然氣、能源設施。普京昨日表明，俄方目標是烏克蘭非軍事化，出於人道考慮才沒有在冬季發動同類空襲。

未能攔截高超音速導彈 烏克蘭空軍司令部公布，俄羅斯使用20枚Kh101型或Kh555型空對地巡航導彈、6枚匕首型高超音速空對地彈道導彈、12枚改作地對地攻擊的S300型防空導彈、40架見證者型自殺式無人機、4枚Kh59型空對地巡航導彈。烏克蘭防空部隊擊落16枚Kh101型或Kh555型空對地巡航導彈、39架見證者型自殺式無人機、兩枚Kh59型空對地巡航導彈，但在截擊S300型防空導彈及匕首型高超音速空對地彈道導彈「食白果」。

現僅操作3套愛國者系統 值得留意的是，烏克蘭接收西方國家防空系統後，仍然無法擊落來襲俄羅斯彈道導彈，包括今次空襲使用的匕首型高超音速空對地彈道導彈、化身地對地彈道導彈的S300型防空導彈。烏克蘭總統澤連斯基早前表明，需要26套美國製造的愛國者防空系統，才能夠建立一個覆蓋全境的防空網。烏克蘭去年夏天接收首套愛國者防空系統，目前只操作3套；至少一套部署在基輔附近，另一套部署在靠近戰線的地區。

美國傳媒周三刊登庫萊巴的訪問，他表示其團隊識別可以援助烏克蘭、目前處於「閒置」狀態的愛國者防空系統，並且有4個位於歐洲及亞洲的國家可以立即援助烏克蘭，更提出烏方可以向這些國家借用的建議，承諾在對方要求下盡快歸還。他指出，美國陸軍應該有備用兼不正在執行任務的愛國者防空系統，可以提供烏克蘭。本報綜合報道