沖繩美軍基地 逾40機「大象漫步」

【本報綜合報道】日本沖繩縣嘉手納空軍基地是美國在西太平洋重要軍事據點，屬於美方應對朝鮮半島、台灣海峽、南海三地局勢的戰力投射平台。上址周三出動40多架各式軍用飛機，在跑道集結舉行「大象漫步」，涉及多款第4代及第5次戰機。

嘉手納空軍基地是美國空軍最接近台灣海峽的基地，又被稱為「太平洋的拱心石」。嘉手納空軍基地表示，在周三舉行的「大象漫步」中，出動F15C戰機、F16C戰機、F22隱形戰機、F35A隱形戰機、MQ9無人機、HH60G/W直升機、MC130J特種作戰運輸機、KC135空中加油機、P8海上巡邏機、RC135偵察機、E3空中預警機。它們在跑道擺出整齊的隊形，展示準備好執行任何任務，確保一個自由及開放的印太地區。

值得留意的是，美國空軍正在分批撤走常駐嘉手納空軍基地的F15C/D戰機，同時安排其他型號戰機進駐，確保美方在區內的戰機能力不會出現空缺。嘉手納空軍基地表示，今次空中力量集結行動，旨在歡迎新一批部署當地的輪換部隊，分別是F16C戰機及F22隱形戰機，並歡送離開的F35A隱形戰機及F15C戰機。此外，參與「大象漫步」的軍用飛機之後出擊展開大型部隊演習，目的是強化捍衞日本的戰備狀態。

F 22降落機頭着地 另一方面，日本傳媒昨日報道，嘉手納空軍基地一架F22隱形戰機前一天降落時前起落架疑似出現問題，處於收起狀態導致機頭着地；美國空軍表示，事故沒有造成火災及人員傷亡。美國空軍一批來自夏威夷州珍珠港—希卡姆聯合基地的F22隱形戰機，上月28日飛抵嘉手納空軍基地部署，確保上址的戰機能力持續在穩定狀態。